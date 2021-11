Den Dënschdeg ëm 9 Auer geet d'Affär ëm déi déidlech Amokfaart am Dezember 2020 zu Tréier an deen nächste Prozessdag.

Ënnert anerem de Chef vum Kommissariat fir Kapitaldelikter bei der Kripo zu Tréier, de Christian Soulier, wäert den Dënschdeg virum Landesgeriicht als Zeien aussoen. Hien huet zäitweis méi wéi 50 Leit an der Sonderkommissioun "Fußgängerzone" geleet.

Bei der Amokfaart an der Tréierer Foussgängerzon waren den 1. Dezember 2020 fënnef Leit ëm d'Liewe komm. Ee sechst Affer ass eréischt Enn Oktober gestuerwen - an dat kéint nach een Afloss op de Prozess hunn. Fir de Moment gëtt deem 52 Joer alen Ugeklote Mord a fënnef Fäll a versichte Mord an 18 Fäll virgeheit.

Den 1. Dezember 2020, genau ee Joer no der Dot, gëtt et zu Tréier ee besonnesche Gedenkdag mat engem Concert an enger Mass fir d'Affer.