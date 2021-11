An Däitschland huet de Parquet am Prozess ëm de Mord vu fënnef Kanner zu Solingen d'Héchststrof fir d'Mamm gefrot.

Déi 28 Joer al Fra hätt hir Kanner hannerhälteg ëmbruecht. D'Kanner goufe stranguléiert bezéiungsweis erstéckt. D'Mamm misst liewenslaang an de Prisong an déi besonnesch Gravitéit vun hirer Schold misst festgestallt ginn.

D'Versioun vun der Ugekloter, datt Friemer an hir Wunneng agebrach an d'Kanner ëmbruecht hätten, wier aus enger Rei Grënn net schlësseg. Et géing och keng Spueren dofir ginn. Dem Procureur no wier d'presuméiert Täterin enttäuscht gewiescht, well hire Mann, op dee kee Verlooss gewiescht wier, eng nei Fra an der Noperschaft fonnt hätt.

Hir Welt wier zesummegebrach an hir Kanner hätten du keng Funktioun méi fir si gehat, sou de Procureur. Den 3. September zejoert waren an der Wunneng vun der Famill zu Solingen d'Läiche vun de Kanner fonnt ginn, déi tëschent engem an 8 Joer al waren. D'Mamm hat sech duerno zu Düsseldorf virun en Zuch geworf, huet awer iwwerlieft. Hiren eelste Fils hat si virdru bei d'Groussmamm geschéckt.

Der Ugekloter hir Defense haten de Fräisproch fir hir Cliente gefrot. Als Alternativ haten d’Affekoten eng Verurteelung wéinst Doudschlag a fënnef Fäll mat enger Prisongsstrof vun aacht Joer proposéiert. D’Defense huet iwwerdeems recommandéiert, d’Fra an eng zoue Psychiatrie anzeliwweren.