Den Emmanuel Macron huet eng finanziell Ënnerstëtzung fir jonk Chômeuren annoncéiert. Eng hallef Millioun Awunner kéinten dovu profitéieren.

Vu Mäerz 2022 u soll dës Hëllef ausbezuelt ginn. All Jonken ënner 26 Joer, deen zanter e puer Méint op der Sich no enger Ausbildungs- oder Aarbechtsplaz ass, soll deemno bis zu 500 Euro de Mount kréien, ganz onofhängeg vum Engagement vum Eenzelen. Dat huet de franséische President en Dënschdeg op Facebook ugekënnegt. Weider heescht et vum Emmanuel Macron, dass si 15 bis 20 Stonnen d'Woch kënne begleet ginn, fir eng Léier- oder Aarbechtsplaz ze fannen.

Hie wëll net weider nokucken, wéi e puer honnertdausend Jonker ze laang ouni Aarbecht an dacks ouni Akommes a Perspektiv sinn, sou de Politiker an de soziale Medien.

D'Oppositioun bezeechent dës Primm als Walkampf-Manöver, well se e puer Woche virun de Presidentiellen a Kraaft triede soll. "D'Moossnam gëllt nëmme fir 2022 (...) De President mécht Walkampf mat dem Scheckbuch", kritiséiert ënnert anerem de konservative Presidentschaftskandidat Xavier Bertrand.