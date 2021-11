Dat huet e Spriecher vum Gesondheetsministère vun den Taliban e Méindeg matgedeelt. Weider wieren och op d'mannst 50 weider Persoune blesséiert ginn.

Et huet nach keen d'Attack revendiquéiert. Een Attentäter soll sech op engem Motorrad an d'Luucht gesprengt hunn, iwwerdeems wier et weideren Ugräifer mat Schosswaffe gelongen, an d'Spidol eranzekommen. En Dokter sot géigeniwwer der AFP, hien hätt ëmmer erëm Schëss héieren a gefaart, d'Ugräifer géinge vu Kummer zu Kummer goen.

Esou war eng lescht Attack op d'Spidol 2017 ofgelaf. Deemools haten d'Attentäter sech als medezinescht Personal verkleet an op d'mannst 30 Mënschen ëmbruecht.