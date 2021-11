An engem Park goufen zwou dout Frae fonnt. Zwee Polizisten, déi d'Plaz iwwerwaache sollten, maache Fotoe mat de Läichen an deelen dës op WhatsApp.

Besonnesch perfid: Fir eng vun de Fotoe poséiert ee vun de Beamte souguer mat den Doudegen. Den zwee Poliziste vu London dreeën nom Echange vun de Biller vun de Schwëstere laang Prisongsstrofen.

Béid Beamten am Alter vun 33 a 47 Joer misste sech doriwwer kloer sinn, datt si wéinst hirem Feelverhalen "héchstwarscheinlech Fräiheetsstrofe vun enger gewëssener Dauer" bekomme wäerten. Dat deelt den zoustännege Londoner Riichter mat. D'Urteel soll am Dezember falen.

D'Polizisten hate viru Geriicht agestanen, Fotoe vun de Läiche vun den 27 a 46 Joer ale Schwësteren ausgetosch ze hunn. Eigentlech hätte si d'Plaz am Park zu London iwwerwaache sollen, hunn awer zouginn onerlaabt bei d'Läiche gaangen ze sinn a Fotoe gemaach ze hunn. Den 33 Joer Alen hat souguer säin eegent Gesiicht op enger Foto an den Hannergrond agebaut an dës opgefuerdert un eng Kolleegin geschéckt.