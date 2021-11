Doropper hu sech en Dënschdeg op der Weltklimakonferenz iwwer 100 Länner gëeenegt.

Op der Klimakonferenz zu Glasgow war et en Dënschdeg de leschten Dag vun der internationaler Politprominenz an duerno wäert d’Konferenz bis den 12. November de Wëssenschaftler, Experten an ONGe virbehale sinn. Iwwer 100 Länner goufe sech en Dënschdeg eens, d’Emissioune vu Methan ëm 30% ze reduzéieren. Et ass ee vun de Gase mat deem stäerksten Zäreneffekt. Den Dag vun en Dënschdeg op der Konferenz elo am Resumé vum Petz Bartz.

Den US-amerikaneschen Acteur Leonardo DiCaprio huet elo souguer de Wee op d’Klimakonferenz zu Glasgow fonnt. D’COP26 ass zu engem groussen Deel och eng "m’as-tu vu"-Virstellung, wou et vermeintlecht wichteg ass, dobäi ze sinn, sou wéi eng Olympiad. Och den Amazon-Grënner Jeff Bezos, deen international schaarf an der Kritik stoung, well e Geld ausgëtt fir ekologesch-onsënneg touristesch Weltraumausflich, huet elo zu Glasgow versprach, 2 Milliarden US-Dollar an den Afferstack ze geheien, fir Landschaften ze restauréieren an nohalteg Liewesmëttel ze produzéieren.

Fir d’Manifestante baussent der Konferenz ass dat alles nawell e bëssen dënn opgedroen. De Chris Venables vun der Ëmweltorganisatioun Green Alliance: "Wësst der, et ass e grousse Sommet, et ass en Zirkus, et gëtt vill waarm Loft a léif Wierder, mee wou bleift d’Ëmsetzung? Et ass en eescht Thema, dat déi ganz Welt betrëfft. Et wäert en Afloss hunn op d’Liewe vu Millioune Mënschen a quasi all Land, mee nawell hu mer net dee Fortschrëtt gesinn, dee mer brauchen."

Et war en Dënschdeg den Dag, wou decidéiert gouf, d’Bëscher ze schützen. Bis 2030 soll d'Zerstéierung vun de Bëscher gestoppt ginn. Eng Selbstverständlechkeet u sech an der Klimapolitik, esou Experten, mee eréischt en Dënschdeg huet d’Politik sech an déi Direktioun beweegt.

De Boris Johnson, brittesche Premier: "Ech krut elo gesot, dass 110 Staats- a Regierungscheffen zesummekomm sinn. Si representéiere 85% vun de Bëscher op der ganzer Welt. A si sinn zum gemeinsamen Engagement komm, fir d’Ofholzen an d’Zerstéierung vun de Bëscher net nëmme bis 2030 ze stoppen, mee réckgängeg ze maachen."

Fir d'Zil ze erreechen, gouf en Dënschdeg um Weltklimasommet zu Glasgow eng Initiativ virgestallt. 19 Milliarden Dollar un ëffentlechen a private Gelder si fir dës Initiativ virgesinn, heescht et an enger gemeinsamer Deklaratioun vun den iwwer 100 Länner.

Bëscher absorbéieren 30% vun den CO2-Emissiounen an droen domat entscheedend dozou bäi, dass d’Atmosphär manner séier un Temperatur zouleet. D’lescht Joer sinn der Welt 260.000 Quadratkilometer Bëscher verluergaangen, dat ass den equivalent vun 100 Mol Lëtzebuerg. D’Fro, déi ee sech elo misst stellen, wier: Firwat dann eréischt 2030 ufänke mat de Bëscher schützen?