An der Nuecht op en Dënschdeg ass et am Südweste vum Land zu engem Äerdrutsch komm, deen duerch staarke Reen ausgeléist gouf.

11 Persoune sinn dobäi ëm d'Liewe komm. 10 Mënsche goufe blesséiert, 2 schwiewen a Liewensgefor. Méi wéi 20 Leit ginn nach vermësst. D'Katastropheschutzautoritéite rechne mat weideren Doudesaffer.