Mëtt Oktober ass d'Meedche wärend engem Campingtrip verschwonnen. No bal 3 Woche kann d'Famill nees opootmen: Dat Klengt ass um Liewen an et geet him gutt.

Dat huet d'Police e Mëttwoch de Moie matgedeelt. Wärend 18 Deeg gouf dat 4 Joer aalt Kand vermësst. Déi lescht Kéier gouf hatt an engem Zelt um Camping "Quobba Blowholes" un der australescher Westküst gesinn. D'Zelt, an deem d'Mamm, hire Partner an déi 2 Kanner geschlof hunn, war an 2 Kabinnen ënnerdeelt. Moies fréi war dat eelste vun de Meedercher verschwonnen.

© WESTERN AUSTRALIAN POLICE FORCE/AFP/Handout

Mat engem emouvanten Appell hate sech d'Mamm an hire Liewenspartner un d'Ëffentlechkeet geriicht. Eng Millioun australesch Dollar, ëmgerechent 650.000 Euro, hat d'Regierung fir Hiweiser versprach. Beamte vun der Police an eng Abberzuel Fräiwëlleger hunn nom Cleo gesicht. D'Ermëttler ware sech sécher, dass hatt sech net op eege Fauscht aus dem Stëbs gemaach hat, well d'Tirett vum Zelt op enger Héicht opgemaach gouf, un déi dat Kleng net hätt kënnen drukommen.

An der Stad Carnarvon gouf d'Cleo no bal 3 Wochen an engem Haus fonnt, ronn 70 Kilometer vum Camping fort. E 36 Joer ale Mann gouf festgeholl. Wéi d'Police mellt, géing et keng Verbindung tëscht him an der Famill ginn. Am Laf vum Mëttwoch solle weider Detailer genannt ginn.