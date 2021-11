Ronn annerhallef Joer ass et hier, datt den Afroamerikaner George Floyd bei engem Policeasaz brutal ëm d'Liewe koum.

D'Dot, déi vun engem Zeien komplett gefilmt an am Internet eropgeluede gouf, huet d'lescht Joer Schockwellen duerch déi amerikanesch Stad Minneapolis geschéckt an huet am ganze Land fir Protester gesuergt. D'Kritik un der Police a Rassismusvirwërf géint d'Autoritéite goufen esou haart, datt d'Bierger d'Méiglechkeet kruten, an enger Wal iwwer d'Ofschafung vun der Police ze decidéieren.

Den Dënschdeg war d'Auszielung komplett: Méi wéi 56 Prozent vun de Wieler hu sech géint de Plang ausgeschwat, eng Agence fir ëffentlech Sécherheet ze schafen, déi de klassesche Policebüro sollt ersetzen. De Buergermeeschter vun Minneapolis sot sech erliichtert iwwer d'Walresultat. Et bräicht een "déifgoenden, strukturelle Wandel" bei der Police - allerdéngs misst si dofir och méi mat de bierger zesummeschaffen.