An der Belsch goufen et de Mëttwoch Perquisitiounen a Kasäre vun der Arméi a bei Militären doheem, dat wéinst dem Verdacht op Extremismus.

Wéi d'RTBF mellt, hätt d'Police judiciare fédérale vu Charleroi d'Perquisitioune geleet am Kader vun enger Enquête géint Membere vum Militär, déi ënner Verdacht stinn, Liene mat der Extrême droite ze hunn.

Géint si gëtt enquêtéiert wéinst méigleche Verstéiss géint Gesetzer géint de Rassismus, wéinst Opruff zur Gewalt a wéinst Terrorismus. D'Perquisitioune waren deemno an 3 Kasären am Norden an am Süde vum Land a bei aacht Militären Doheem.

De Parquet huet der RTBF confirméiert, datt et 11 Perquisitioune gouf, wollt awer fir den Ament net méi Detailer kommunizéieren.