Sechs Jugendlecher tëscht 15 a 17 Joer an e puer erwuesse Männer goufen am Bundesstaat Michoacán dout opfonnt.

Ermëttler gi vun engem Verbriechen aus, dat a Relatioun zu der Drogekriminalitéit am Land steet. Michoacán ass ee vun de Bundesstaaten, deen am stäerkste vun organiséierter Kriminalitéit betraff ass. Den 18. Oktober sinn zum Beispill bei engem Ugrëff op e Café zu Morelia 6 Persounen ëm d'Liewe komm. Zanterdeem d'Regierung a Mexico City am Dezember 2016 eng ëmstridde militäresch Anti-Drogen-Operatioun lancéiert huet, goufe schonn iwwer 300.000 brutal Morde verzeechent. Eleng lescht Joer sinn iwwer 36.000 Leit an deem Zesummenhang ëm d'Liewe komm.

An der Nuecht op den 1. November fänken a Mexiko d'Feierlechkeete ronderëm den Dag vun den Doudegen un. Dëst ass ee vun de wichtegste Fester a Mexiko.