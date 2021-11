Lëtzebuerg an den Ruanda wëllen an Zukunft méi enk zesummeschaffen.

Den Grand-Duché soll hëllefen, am ostafrikanesche Land eng Finanzplaz opzebauen. Aktuell ass Lëtzebuerg virop iwwert d'Kooperatioun aktiv am Ruanda. 6 ONGe ginn den Ament zum Deel iwwert de Kooperatiounsministère finanzéiert. Zënter 2000 ass déi Lëtzebuerger Kooperatioun aktiv am Ruanda an huet an den éischte Joren och Projeten direkt finanzéiert. 2013 ass dëst Partenariat op en Enn gaangen. Den Grand-Duché ass zënter deem just nach iwwert ONGen, déi ënnerstëtzt ginn, aktiv am Ruanda.

Ruanda hätt an den leschte Joren enorm wirtschaftlech Efforte gemaach, seet de Kooperatiounsminister Franz Fayot. Am ostafrikanesche Land soll elo eng Finanzplaz opgebaut ginn. Lëtzebuerg soll mat sengem Know How hëllefen. De Grand-Duché wëll sech am Ruanda awer och an de klassesche Kooperatiouns-Beräicher, wéi zum Beispill der Educatioun an der Santé, nees méi engagéieren.