Déi israelesch Firma, déi fir den ëmstriddenen Iwwerwaachungssystem "Pegasus" responsabel ass, gouf e Mëttwoch vun den USA op eng schwaarz Lëscht gesat.

D'NSO Group, déi hire Sëtz zu Lëtzebuerg huet, gëtt zanter e Mëttwoch als Firma ugesinn "déi an Aktivitéite verwéckelt ass, déi géint déi national Sécherheet a géint d'Interessie vun der amerikanescher Aussepolitik geriicht sinn". Mesurë géint d'Länner, an deenen d'Firme baséiert sinn, géife keng geholl ginn, kann een um Internetsite vum amerikaneschen Ausseministère noliesen. Am Summer war bekannt ginn, datt duerch de Pegasus-Trojaner vun NSO Group Journalisten, Aktivisten an auslännesch Politiker ofgelauschtert goufen.

Dem Premier Xavier Bettel war d'lescht Woch an engem Interview mat "Luxembourg Times" scheinbar erausgerutscht, datt och Lëtzebuerg d'Trojaner-Software benotzt huet. Dat war bis dohinner ëmmer anescht duergestallt ginn. Offiziell wollt de Staatsministère dat an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun déi Lénk e puer Deeg drop net méi sou duerstellen. Hei gouf just erkläert, datt de Lëtzebuerger Geheimdéngscht am Kader vu senge Missiounen ënner strikte Konditiounen an ënner strikter Kontroll Iwwerwaachungsinstrumenter benotze kann a sech och deementspriechend equipéiert hätt. Aus Sécherheetsgrënn a fir d’Enquêten ze schützen, kéint een awer keng Detailer iwwert technesch Equipementer vum Geheimdéngscht ginn. Dat heescht also och keng Nimm nennen.