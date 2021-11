De Budget gouf en Donneschdeg de Moie vun enger Majoritéit mat 61 vun 120 Stëmmen ugeholl.

Domat goufen Neiwale fir elo mol verhënnert. Et wieren déi 5. Walen an 2 Joer gewiescht. Bis de 14. November hat d'Regierung Zäit, de Budget duerch d'Parlament ze kréien. Et wier "e Feierdag fir de Staat Israel", sou de Ministerpresident Naftali Bennett op Twitter.

Déi aktuell Regierung ënnert dem Ministerpresident Naftali Bennett ass eréischt zanter Juni am Amt. Domat goung déi politesch Dauerkris an Israel virleefeg op en Enn. 8 Parteie sinn an der Koalitioun vertrueden, vum rietse bis zum lénkse Spektrum, dorënner eng éischte Kéier och eng arabesch Partei.