De 36 Joer ale verdächtege Mann, dee festgeholl gouf, huet sech op éischt Gespréicher mat der australescher Police agelooss.

D'Ermëttler ginn dovunner aus, dass d'Entféierung vum 4 Joer ale Meedchen net geplangt, mä spontan war. Ausserdeem soll hien eleng gehandelt hunn, sou de Polizist Rod Wilde.

Elo soll de presuméierten Täter ugeklot ginn. Iwwert déi genee Uschëllegunge géint de Mann gouf allerdéngs nach näischt gesot. De Verdächtege war net als Sexualstroftäter opgelëscht.

D'Meedche gouf wärend 2 an enger hallwer Woch vermësst, nodeems hat wärend engem Campingtrip am Weste vun Australien verschwonne war. D'Ermëttler haten dat Klengt an der Nuecht op e Mëttwoch an engem Haus, ronn 70 Kilometer vum Camping ewech, fonnt. Honnerte Polizisten a Fräiwëlleger hu wärend 18 Deeg nom Cleo gesicht.