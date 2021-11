Am Joer 2011 ass de rietsextremen Terrorgrupp "Nationalsozialistischer Untergrund" an Däitschland opgeflunn.

Den NSU huet 10 Mënschen ermort. D'Terroristen hunn am Joer 2000 Sprengstoff-Attacken an Iwwerfäll duerchgefouert a Mënsche mat Migratiounshannergrond dout gemaach.

No 10 Joer Gewalt fënnt d'Police am November 2011 zwee dout Männer mat den Nonimm Böhnhardt a Mundlos an engem Camper. Si hate virdrun eng Filial vun der däitscher Sparkasse zu Eisenach an Thüringen iwwerfall. Den Enquêteuren no hu si sech am Won erschoss, wéi d'Police si entdeckt hat. Hir Komplizin d'Beate Zschäpe huet hir gemeinsam Wunneng zu Zwickau a Sachsen a Brand gesat an huet sech duerno zu Jena der Police gestallt.

Am Juli 2018 gouf si zu liewenslänglechem Prisong verurteelt. Am Kader vun den NSU-Prozesser sinn nach eng ganz Rëtsch Persoune schëlleg gesprach ginn, déi der Terrorzell gehollef haten.

D'Mordserie ass nach ëmmer net ganz opgeschafft. Et gëtt och 10 Joer no der Revelatioun nach oppe Froen. Dat huet de President vum däitschen Verfassungsschutz Thomas Haldenwang gesot. Ma dat kritiséiere virun allem Mënscherechtsorganisatiounen ewéi Amnesty International. Si fuerdert, dass d'NSU-Doten detailléiert opgeschafft ginn, an dass et och Konsequenze bei de Sécherheetsautoritéite ginn. Amnesty kritiséiert, dass et bal keng Amelioratioune bei der Police ginn hätt, déi änlech Dote mat rietsextremem Hannergrond hätte kéinten evitéieren