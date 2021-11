En Donneschdeg huet d'Wuppertaler Landgericht déi 28 Joer al Fra schëlleg gesprach. Am Urteel gouf festgehalen, dass d'Schold besonnesch schwéier ass.

Si soll hir 5 Kanner ëmbruecht hunn, andeems si déi Kleng stranguléiert, respektiv erdränkt hätt. D'Kanner am Alter vun engem bis aacht Joer goufen den 3. September 2020 zougedeckt dout an hire Better opfonnt. D'Fra hat sech duerno zu Düsseldorf virun en Zuch geworf, huet awer iwwerlieft. Hiren eelste Fils hat si virdru bei d'Groussmamm geschéckt.

Wéi et vun den Ermëttler heescht, wier warscheinlech eng Foto vun hirem Mann mat enger neier Fra u senger Säit Ausléiser gewiescht. Den Dag, op deem déi 5 Kanner ëmbruecht goufen, soll si hirem Mann per Chat ugeruff an him gesot hunn, dass hie seng Kanner ni méi géing erëmgesinn.

D'Versioun vun der Ugekloter, datt Friemer an hir Wunneng agebrach an déi Kleng ëmbruecht hätten, wier aus enger Rei Grënn net schlësseg. Et géingen och keng Spueren dofir ginn. D'Fra huet ënnert anerem behaapt, dass en Onbekannte si gefesselt a gezwongen hätt, d'Noriicht un hire Mann ze schreiwen.