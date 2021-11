Dësen Evenement, mä haaptsächlech de Fakt, datt d'Famill vum Verstuerwenen net driwwer Bescheed wousst, schléit aktuell an den USA héich Wellen.

Ouni Wëssen an Zoustëmmung vun der Famill gouf d'Autopsie viru Public duerchgefouert. D'Familljemembere sinn dovunner ausgaangen, dass den doudege Kierper der medezinescher Fuerschung géing déngen. D'Evenement wier fir Leit gewiescht, déi méi iwwert déi mënschlech Anatomie wollte gewuer ginn, sou d'Rechtfäerdegung vum Organisateur.

Wéi de lokale Sender King 5 mellt, wier d'Läich vun engem 98 Joer ale Mann, deen um Coronavirus gestuerwen ass, de 17. Oktober an engem Hotel zu Portland am US-Bundesstaat Oregon sezéiert ginn. 500 Dollar, ëmgerechent ronn 430 Euro, huet den Entréesbilljee pro Persoun kascht, 70 Leit konnten um Evenement deelhuelen. Wärend e puer Stonne goufen d'Organer vum Doudegen erausgeholl an demonstréiert, dorënner och d'Gehier, heescht et vu King 5.

De Jeremy Ciliberto, Grënner vun Death-Science, huet AFP géintiwwer erkläert, dass d'Zil gewiescht wier, de Leit d'Anatomie méi no ze bréngen. D'Läich hätte si vu Med Ed Labs kritt. De Vertrieder vu Med Ed Labs, den Obteen Nassiri, huet iwwerdeems verséchert, dass si net iwwert de kommerziellen Hannergrond vum Evenement informéiert goufen. Hätte si gewosst, dass den Doudegen net op enger Uni - wéi et üblech ass - sezéiert géing ginn, hätte si de Kierper net zur Verfügung gestallt.

Ermëttlunge goufen an d'Weeër geleet, sou de Porte-parole vun der Police zu Portland. Nodeems sech mam Parquet berode gouf, gouf allerdéngs festgestallt, dass géint kee Gesetz verstouss gi wier.