Dat hunn d'Vereenten Natioune fir Ernierung a Landwirtschaft mat hirem Liewensmëttel-Präisindex gerechent.

Déi weltwäit Präisser sinn am Oktober ëm 3,9 Prozentpunkten am Verglach zum Mount virdrun an d'Luucht gaangen an hunn den héchste Wäert zanter Juli 2011 erreecht. Den Index suivéiert d'Verännerung vun de Präisser vu bestëmmte Produite bei de Grosisten.

Wéi et vun der FAO heescht, wier de Präisindex fir Kären, planzlech Ueleger a Mëllechproduite geklommen. Liicht erofgaangen ass dee vum Fleesch, well zum Beispill China manner Schwéngefleesch kaf huet. Zeréckgaangen ass och de Präisindex vum Zocker. Hei gouf et e Minus vun 1,8 Prozent.