Mat bloussem A kéint ee gréisser Bëschbränn an Tropestierm aus dem All erkennen, sou den Thomas Pesquet an engem Videogespréich mam franséische President.

Den Astronaut ass den Ament op der Internationaler Raumstatioun. Op d'Fro vum Emmanuel Macron, ob een aus där Distanz d'Follege vum Klimawandel gesäit, huet hie geäntwert: "Leider jo, Här President". Duerch d'Fënster vun der ISS géing ee ganz däitlech gesinn, wéi zerbriechlech eis Äerd wierklech ass. Vun der Internationaler Raumstatioun aus kéint ee beobachten, wéi ganz Regioune a Flamen opginn. Iwwer Kanada a Kalifornien hätt een zum Beispill eng grouss Dampwollek gesinn. D'Flamen erkennt ee mat bloussem A aus 400 Kilometer Héicht, betount de Pesquet. Dat selwecht géing fir Griicheland, Südafrika an d'Mëttelmierregioun gëllen. Et wier beonrouegend, dass ëmmer méi heefeg extrem Wiederphenomener optriede géingen, fënnt de franséischen Astronaut.