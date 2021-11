10 Joer ass et op den Dag hier, datt déi rietsextrem Terrorgrupp "Nationalsozialistischer Untergrund", kuerz NSU, opgeflunn ass.

Wat war deemols geschitt a wéi eng Froe sti bis haut nach op? Tëscht 2000 an 2007 huet d'Terrorgrupp NSU 9 Migranten an eng Polizistin ëmbruecht. Den 3 Membere ginn donieft 43 Mordversich, dräi Sprengstoffattentater a 15 Iwwerfäll virgeworf.

10 Joer NSU/Reportage Claudia Kollwelter

Datt all dës Doten op ee Grupp zréckzeféiere wieren, dat ass eréischt de 4. November 2011 erauskomm, nodeems 2 Neonazien dout an engem Camper fonnt goufen a Videoen opgedaucht sinn, an deene si d'Dote revendiquéiert hunn. Béid Männer hate sech no engem Bankiwwerfall, deen hinnen net gelonge war, ëmbruecht. Hir Komplizin huet kuerz drop d'Haus, an deem se sech verstoppt haten, a Brand gesat. D'Fra gouf 2018 zu liewenslaangem Prisong verurteelt.

10 Joer méi spéit stinn nach ëmmer ganz vill Froen am Zesummenhang mat de Verbriechen op. Onkloer ass ënnert anerem, ob et wierklech ëmmer just 3 Täter waren. Beim Mord un der Polizistin zum Beispill goufen anonym DNA-Spuere fonnt, déi bis haut kenger Persoun zougeuerdent konnte ginn. Et stellt sech och d'Fro, wisou d'NSU 2007 op eemol eng däitsch Polizistin am Viséier hat, nodeems se et an de Jore virdrun op Leit mat Migratiounshannergrond ofgesinn haten.

Allgemeng stelle vill Leit sech zanter den Doten d'Fro, wéi et ka sinn, datt Neonazien iwwer Joren duerch Däitschland zéien a Leit ëmbréngen, ouni datt de Verfassungsschutz Bescheed weess. D'Mësstrauen an d'Instanzen ass och just méi grouss ginn, wéi erauskoum, datt verschidden Dossieren am Bundesverfassungsschutz geschreddert goufen, oder datt e Mataarbechter bei dem 9. Mord zu Kassel um Tatort war.

D'Affekote vun den Affer gleewe bis haut net, datt een e Schlussstréch ënnert d'Ermëttlungen zéien dierf. Kritiséiert gëtt ënnert anerem, datt de rietsextremisteschen Hannergrond vun den Dote vill ze laang net gepréift gouf. Amnesty International reprochéiert der däitscher Police, net genuch Konsequenzen aus der Mordserie vun der NSU gezunn ze hunn. Am Kader vum Joresdag ënnersträicht d'Mënscherechtsorganisatioun, datt déi nächst Bundesregierung sech fir eng Police asetze misst, déi all d'Mënschen an Däitschland schützt.