De konservative President Marcelo Rebelo de Sousa hat ugedreet, d'Parlament opzeléisen, sollt et keng Eenegung am Budget ginn.

A Portugal gëtt am Januar en neit Parlament gewielt. Nodeems et der sozialistescher Regierung vum Antonio Costa net gelongen ass, eng Majoritéit fir säi Budget 2022 ze kréien, huet de konservative President Marcelo Rebelo de Sousa den Donneschdegowend d'Opléise vum Parlament an Neiwale fir den 30. Januar 2022 annoncéiert.

Déi nächst Wale wieren am Fong eréischt am Hierscht 2023 gewiescht. Dem Antonio Costa seng Minoritéitsregierung gouf zanter se 2015 un d'Muecht koum, vu méi lénke Parteien ënnerstëtzt.

Wéinst Meenungsdifferenzen iwwert d'Corona-Hëllefe vun der EU hunn déi hire Support dës Kéier awer zréckgezunn. De Costa war net bereet, d'Sozialausgaben eropzeschrauwen. Eenzeg déi 108 Deputéiert vum Premier senger Sozialistescher Partei hu fir de Budget gestëmmt, bei 117 Géigestëmmen.