An den USA soll no laangem Hin-an-Hier de Freideg dem President Joe Biden säin 3-Billiounen-Dollar schwéieren Investitiounsplang gestëmmt ginn.

D'Representantenhaus kënnt um 13 Auer eiser Zäit zesummen, fir iwwert de sougenannten "Infrastructure Investment and Jobs Act" an de "Build Back Better Act" ofzestëmmen. Dat huet d'Spëtzt vun den Demokraten annoncéiert.

De Vott hat Retard kritt wéinst interne Meenungsënnerscheeder tëschent dem méi lénken an dem méi moderate Fligel bannent der Partei vum President. D'Demokrate sinn awer dës Woch ënner Drock geroden, nodeems se am Virginia d'Gouverneurswale géint d'Republikaner verluer hunn.

Dem Joe Biden säi Plang gesäit massiv Investissementer an Infrastrukture wéi Stroossen, Brécken an Zuchreseaue vir, woufir en och eng relativ breet Zoustëmmung iwwert d'Parteilinnen eraus huet. Méi ëmstridde waren déi geplangten Investissementer an dat Soziaalt an an de Klima.