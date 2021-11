E 27 Joer ale Mann aus Däitschland gouf am Februar 1983 wärend enger Schitour am US-Bundesstaat Colorado als vermësst gemellt.

Doropshi gouf verstäerkt no him an de Bierger gesicht. Et ass een op e Schlofsak, Ekipement a Proviant gestouss, vum Mann gouf et allerdéngs keng Spuer. Och Helikopteren a Sichhënn koumen deemools an den Asaz, awer ouni Erfolleg.

Bal 40 Joer méi spéit huet e Wanderer op enger Héicht vun iwwer 3300 Meter mënschlech Iwwerreschter fonnt. De selwechte Summer hu Ranger nach Schi, Bengelen a weider perséinlech Géigestänn an där Géigend entdeckt. Dat huet et den Ermëttler erméiglecht, d'Affer ze identifizéieren.

D'Rangerin vum Rocky Mountain Nationalpark geet dovunner aus, dass hien duerch eng Lawin ëm d'Liewe komm ass.