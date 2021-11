E 35 Joer alen Automobilist war an der Nuecht op e Freideg nawell presséiert. D'Police konnt hie stoppen a fir de Chauffer ass et eng deier Affär ginn.

Fir d'éischt hat den Automobilist eng zivil Policepatrull mat Videoiwwerwaachung iwwerholl. Do war de Mann scho séier ënnerwee an d'Beamten hunn ugefaangen ze moossen.

Am Agang vum Elbtunnel u Hamburg hat dat 245 PS staarkt Gefier schonn 170 Stonnekilometer drop. Nodeems de Chauffer 2 Camionnetten iwwerholl huet, huet hien nach emol op de Gas gedréckt an hat um Enn 221 km/h drop. Knapp aus dem Tunnel eraus, huet d'Police de Presséierten och schonn erausgewénkt. Hie krut e Protokoll vun 1.200 Euro, e Fuerverbuet vun 3 Méint an 2 Punkte waren och nach fort.