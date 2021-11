Net just Politiker an Experte sinn aktuell zu Glasgow, ma och vill Aktivisten. Ënnert hinnen och Vertrieder vu Greenpeace a Fridays for Future Lëtzebuerg.

Zanter knapp enger Woch leeft d'Weltklimakonferenz zu Glasgow an e Freideg war eng éischt grouss Manifestatioun zu Glasgow, an där am Zentrum "Fridays for Future" stoung. 197 Natiounen negociéieren aktuell op der COP26, wéi d'Klimaschutzziler vu Paräis konkret kënnen ëmgesat ginn. Wéi fält de virleefege Bilan vun der COP26 an den Aen vu Greenpeace a Fridays for Future aus?

Bilan COP26 Aktivisten / Reportage Claudia Kollwelter

Eng Partie Mesurë wiere wierklech ze begréissen, seet den Direkter vu Greenpeace Lëtzebuerg Raymond Aendekerk an nennt d'Beispill vum Schutz vun de Bëscher bis 2030. An awer géif dat net duer goen, well bis dohin nach vill geschéie kéint. Do lafen nach souvill Konzessioune fir Ofholzungsprojeten zum Beispill am Amazonas. Awer och an Afrika, am Kongo-Becken, wou nach d'Fläch vu Frankräich bis 2030 kéint ofgeholzt ginn. Dat ass net acceptabel an do misst méi séier agéiert ginn!



Gutt wier och, datt eng 40 Länner sech kloer dozou bekennen, aus der Kuel erauszeklammen, oder och nach, datt d'Emissioune vum Methan bis 2030 ëm 30% solle reduzéiert ginn. Op deem Punkt allerdéngs wier e wichtege Secteur dem Direkter vu Greenpeace no einfach net ernimmt ginn, nämlech d'Landwirtschaft. 10 Prozent vun de Klimagaser si Methan: An do spillt déi industrialiséiert Landwirtschaft wéi a Südamerika eng riseg grouss Roll an do musse mer eng Reduzéierung am Konsum vum Fleesch an awer och an Europa vun der Mëllechproduktioun kréien.



Fir d'Selma Vincent vu Fridays for Future steet fest, datt déi Länner an Ekonomie missten ënnerstëtzt ginn, déi am Meeschten ënnert der Klimakris leiden. Stéchwuert Solidaritéit. Mir hu vill iwwert déi 100 Milliarden Dollar geschwat, déi d'Länner, déi se brauchen, solle kréien. Ma déi mussen effikass verdeelt ginn a mat reelle Pläng.



Et wäert vill Sue kaschten, gëtt och de Raymond Aendekerk zou. Engersäits fir selwer d'Energietransitioun ze maachen. Op där aner Säit musse mer awer och de Süden ënnerstëtzen, wou grouss Emissiounen aus Kuelekraaftwierker sinn, Ueleg an Zerstéierung vu Reebëscher, dat een déi kompenséiert kritt. Do si Chifferen am Ëmlaf, dat wierklech Done sinn oder Prêten un eenzel Länner, déi Schwieregkeeten hunn, déi Suen zréckzebezuelen.



Mam Bléck op déi nächst Woch zu Glasgow ass d'Selma Vincent semi-optimistesch. Wann d'Länner wierklech hir Verspriechen halen, kann et an déi richteg Richtung goen. Mä et wier och net déi éischte Kéier, datt einfach schéi Riede gehale ginn, awer kee Versprieche schlussendlech gehale gëtt.



All Land misst seng Responsabilitéit huelen a mat senger Populatioun an Industrie kucken, fir dat och politesch an technesch ëmzesetzen, huet de Raymond Aendekerk nach betount. Wéi eng Dealer ginn elo tëscht de Länner gemaach? Dat spillt eng grouss Roll am Klimaschutz. Wéi e Virdeel huet eng franséisch Industrie, fir ëmmer nach nuklear-Energie ze exportéieren, déi nach staark subventionéiert gëtt, vum franséische Staat. Do si vill geopolitesch Mesuren a Strategien, déi matspillen.

Extrait Raymond Aendekerk

D'Selma Vincent vun Fridays for Future Lëtzebuerg sot am RTL Interview, datt si ganz einfach a kloer Fuerderungen hätten. Eng dovun ass d'Kuelen-Neutralitéit bis 2030, d'Solidaritéit tëscht de Generatiounen an international. Eng richteg Solidaritéit wou de Norden dem Süden finanziell hëlleft. An schlussendlech wann déi Fuerderungen net kënnen agehale ginn, wëlle mer e komplette Systemwiessel!