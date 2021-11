D'Hallschent vun der decisiver Weltklimakonferenz, déi d'Ziler vun der COP vu Paräis an d'Realitéit ëmsetze soll, ass geschwë laanscht.

COP26 éischt Hallschent / Reportage Claude Zeimetz

Annoncë gouf et eng ganz Partie. Wat ass bis elo vun de Verhandlungen zu Glasgow zeréckzebehalen?

Virun allem emol kann een direkt soen, datt dat gesaten Zil, fir d'Äerderwiermung op annerhallwe Grad ze limitéieren, mat deem wat bis ewell um Dësch läit net areecht wäert kënne ginn. Déi sougenannten International Energieagence geet dovunner aus, datt déi ablécklech Annoncen zu enger Äerderwiermung vun 1,8 Grad féieren an da musse se jo nach reell ëmgesat ginn.

Do gouf et fir unzefänken emol den Engagement géint d'Ofholzung an d'Annonce vu méi wéi 100 Staaten, dorënner Russland, d'USA, Brasilien an d'EU, Uganks der Woch, fir spéitstens bis 2030 d'Zerstéierung vun de Bëscher an anere wäertvollen Ekosystemer ze stoppen. Kléngt gutt, ma Ëmweltschützer hunn hir Zweiwel, well d'Annonce net verbindlech ass. Fakt ass, datt den Ament all Minutt 27 Futtballfelder Bësch op der Welt zerstéiert ginn an domadder wäertvoll Ressourcë verschwannen, déi den CO2 natierlech filteren. An den 100 Länner, déi de Pakt ënnerschriwwen hunn, sti méi wéi 85% vun der weltwäiter Surface u Bësch, d'Long vun der Äerd zouzesoen, dat si méi wéi 34 Millioune Quadratkilometer.

Dee selwechten Dag hu sech méi wéi 100 Staaten och dozou engagéiert, den Ausstouss vu klimaschiedlechem Methan reduzéieren ze wëllen. D'USA hu beispillsweis annoncéiert, ongenotzte Buer- a Gaslächer ze versigelen an Deponië méi streng ze reglementéieren. Methan entsteet awer och zum Beispill an der Landwirtschaft.

An dann hunn d'USA an 18 weider Länner versprach, keng fossil Energië wéi Kuel, Pëtrol a Gas am Ausland méi ze finanzéieren. Industrienatioune sollen donieft bis 2030 aus der Kuel erausklammen. De Rescht vun der Welt bis 2040.

Fir grouss Kritik huet dës Woch, nieft den Deplacementer am Privatjet vu Spëtzepolitiker, virun allem d'Tatsaach gesuergt, datt de Staatschef vum weltwäit gréisste Klimasënner China net fir d'COP op Glasgow gereest ass.

Bei der COP26 verhandelen nach Vertrieder vu ronn 200 Länner bis Enn nächster Woch iwwer konkret Mesuren, fir d'Äerderwiermung op annerhallwe Grad ze limitéieren. Elo kënnt et virun allem drop un, wat an d'Ofschlossdeclaratioun drastoe kënnt an a wéi wäit d'Finanzéierung zouzesoe fir Klimaschutz an den Entwécklungslänner a Musek ëmgesat ginn.