Den Hin an Hier ëm de billiouneschwéieren Investitiounspak vum US-President Joe Biden hëlt keen Enn.

D'Demokraten am Representantenhaus hu wéinst parteiinterne Streidereien eng fir e Freideg geplangten Ofstëmmung iwwert de vum President geplangte Sozial- a Klimaschutzpak an Héicht vun 1,75 Billiounen Dollar (ronn 1,5 Billiounen Euro) verréckelt. D'Presidentin vum US-Representantenhaus, d'Demokratin Nancy Pelosi, strieft awer nach am Laf vum Owend (Lokalzäit) eng Ofstëmmung iwwert een 1,2 Billiounen Dollar deieren Infrastrukturpak un.

"Mir hate gehofft, béid Gesetzer haut [Freideg] zur Ofstëmmung bréngen ze kënnen", sou d'Pelosi viru Journalisten. Verschidden Deputéiert vun hirer Partei wollten awer weider "Kloerstellungen" iwwert d'Finanzéierung vum Sozial- a Klimaschutzpak. Esou eng Bewäertung dierft ronn eng Woch daueren.