Ee 17 Joer jonke Mann gouf mat engem Helikopter vun der Air Rescue an eng Spezialklinick op Ludwigshafen geflunn.

Zu Tréier koum et e Freideg am Nomëtteg an engem Haus zu enger Fettexplosioun. Beim Versuch, d'Feier ze läschen, ass ee 17 Joer jonke Mann schwéier blesséiert ginn. Hie gouf mam Rettungshelikopter vun der Air Rescue an eng Spezialklinick op Ludwigshafen geflunn, dat huet de Spriecher vun der Stad Tréier op der Plaz matgedeelt. Aacht weider Persounen hu misste wéinst dem Verdacht op eng Dampvergëftung behandelt ginn. Siwe vun hinne goufen an d'Klinick bruecht.

Wéi Héich de Schued ass an ob d'Haus nach bewunnbar ass, ass den Ament nach net gewosst.