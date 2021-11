Zu Houston sinn op d'mannst 8 Persounen op engem Museksfestival gestuerwen, et war zu enger Massepanik komm.

Wéi et vun den Nout- a Rettungsdéngschter op enger Pressekonferenz heescht, hätten d'Leit ugefaangen, a Richtung Bün ze drécken an doropshi wier Panik ausgebrach. 17 Persoune goufe blesséiert an d'Spidol bruecht, vun deenen haten der 11 en Häerzstëllstand. Wat d'Stierffäll ugeet, kéint een nach näischt zu der Ursaach soen, iert d'medezinesch Ënnersichungen ofgeschloss sinn.

Den trageschen Tëschefall war zu Houston um "Astroworld Festival". Dëse gëtt zanter 2018 vum US-amerikanesche Rapper Travis Scott organiséiert. Dëst Joer waren ënnert anerem d'SZA an Tame Impala um Line-up.