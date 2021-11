Zu Palma de Mallorca waren e Freideg den Owend wéinst engem presuméierte medezineschen Noutfall ronn 20 Passagéier op den Tarmac gelaf.

Der Zeitung "El Pais" no wieren Enquêteuren den Ament am Gaang, ze préiwen, ob et sech ëm e Manöver gehandelt huet, fir illegal a Spuenien anzereesen. 6 Persoune goufe festgeholl. Ee vun de Passagéier hat um Fluch vu Marokko an d'Tierkei gesot, et wier him schlecht. Doropshin gouf d'Maschinn op Mallorca ëmgeleet. Am Spidol hunn d'Dokteren du festgestallt, datt et der Persoun géif gutt goen.