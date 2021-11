A Sierra Leone sinn op d'mannst 80 Mënsche bei enger Explosioun an engem Sprit-Lager gestuerwen.

Dem Roude Kräiz no sinn d'Rettungsaarbechten nach ëmmer am gaangen. Aenzeien no koum et zur Explosioun, nodeems en Auto an enger Tankstell accidentéiert ass a Feier gefaangen huet. De Vizepresident vum westafrikanesche Land ass um Samschdeg de Moien op d'Plaz vum Ongléck gefuer.