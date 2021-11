Mëtt Oktober ass eng afghanesch Riichterin an hir Famill zu Lëtzebuerg ukomm, virdrun huet d'Famill sech wärend 2 Méint zu Kabul an engem Keller verstoppt.

2 Méint, wärend deenen ënnert anerem eng éisträichesch Journalistin sech dofir agesat huet, si virun den Taliban ze retten. Eigentlech war schonn e Brudder vun der Riichterin zanter e puer Joer an Éisträich, ma d'éisträichesch Regierung war net bereet ze hëllefen.

Am éisträicheschen Noriichtemagasinn "Profil" retracéiert d'Journalistin Christa Zöchling d'Schicksal vun der Famill iwwert déi lescht Wochen. Eng Rettungsaktioun mat enger Rei Réckschléi, wärend där ënnert anerem déi däitsch Feministin Alice Schwarzer hir Kontakter spille gelooss huet a schlussendlech d'Famill mat engem Lëtzebuergesche Visa iwwert d'Grenz an de Pakistan a vun do iwwer Istanbul an de Grand-Duché koum.