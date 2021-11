E Samschdeg de Moie géint 9 Auer goufen 3 Persoune schwéier verwonnt, wéi e Mann si mat engem Messer attackéiert huet.

Wéi et aus Sécherheetskreesser heescht, géing et sech beim Dotverdächtegen ëm e 27 Joer ale Syrer handelen. Offiziell confirméiert gouf dëst allerdéngs net vun der Police. Dat Bayrescht Rout Kräiz huet iwwerdeems confirméiert, dass 3 Leit blesséiert goufen.

Den Zuch gouf an Ostbayern tëscht Nürnberg a Regensburg gestoppt. De presuméierten Täter konnt kuerz dorop festgeholl ginn. D'Streck huet zäitweis misse gespaart ginn, ronn 200-300 Passagéier goufen aus der Maschinn evakuéiert an an engem Sall an der Géigend vun der Gare Seubersdorf ënnerbruecht. Ronn 100 Mataarbechter vum Roude Kräiz waren op der Plaz, fir d'Leit ze betreien.