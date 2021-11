Eng sensationell Entdeckung gouf net wäit ewech vu Pompeji gemaach, well een net dacks en Abléck an d'Liewe vu Sklave kritt.

Op d'mannst 3 Sklave sollen am 16 Quadratmeter grousse Raum geschlof hunn. D'Zëmmer gouf wuel gläichzäiteg als Ofstellraum an Ënnerdaach fir Sklave benotzt. Nieft 3 Better (tëscht 1,40-1,70 Meter laang) hunn d'Archeologen och Kréi, Vasen an eng Këscht mat Päerd-Accessoirë fonnt. Donieft hat d'Sklavenzëmmer just eng kleng Fënster.

© POMPEI ARCHAEOLOGICAL PARK/AFP/Handout

Eng ganz besonnesch Decouverte, well een hei eppes géing gesinn, "wat normalerweis am Schied bleift", huet de Muséesdirekter vu Pompeji Gabriel Zuchtriegel am Gespréich mat DPA ënnerstrach. Grad, well an deene meeschten anticken Iwwerliwwerunge just d'Liewe vun der ieweschter Schicht thematiséiert gëtt. Ma dës Entdeckung géing allerdéngs e klengen Abléck an d'Liewe vun engem Sklav ginn.

Just een Zëmmer niewendrun ass een am Joer 2018 op d'Iwwerreschter vun 3 Päerd gestouss.

Am Joer 79 no Christus koum et zu Pompeji zu engem Vulkanausbroch. Deeler vun der anticker Stad goufen duerch Bulli a Lava konservéiert. Am 18. Joerhonnert gouf Pompeji nees entdeckt an zielt hautdesdaags zu enger vun de beléiftsten Attraktiounen an Italien.