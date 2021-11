Et wier eng schockéierend Praxis vun der viregter Regierung gewiescht, huet den US-President kritiséiert.

"Wann s du - egal ob legal oder illegal - iwwert d'Grenz kënns an dobäi däi Kand verléiers, dann ass et net einfach fort, dir steet dann eng Zort Entschiedegung ze gutt", sou den Joe Biden. Wéi genau dës Entschiedegung kéint ausgesinn, huet hien awer net preziséiert.

Wéi et Enn Oktober an engem Bericht vum "Wall Street Journal" geheescht huet, géingen de Justiz- an Inneministère mat betraffene Famillje verhandelen. D'Käschte kéinte sech op bis zu 450.000 Dollar chiffréieren. Den US-President huet dës Zomm allerdéngs zeréckgewisen.

Ënnert dem Donald Trump goufe ronn 4.000 Kanner un der mexikanescher Grenz vun hiren Eltere getrennt. Domat wollt d'Ex-US-Regierung déi illegal Awanderung stoppen. Déi Mannerjäreg goufen dunn a spezielle Gebailechkeeten ënnerbruecht, hir Elteren am Prisong. Dacks koum et zu Expulsiounen.

Leschten Informatioune vun der US-Regierung no waren am Juni nach ëmmer iwwer 2.000 Kanner vun hire Famillje getrennt.