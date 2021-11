Geduecht gouf der 30 Joer aler Izabela, déi mat Problemer wärend der Schwangerschaft an d'Spidol koum a kuerz dorop gestuerwen ass.

D'Demonstranten hunn dat rigid Ofdreiwungsgesetz kritiséiert. Wéi et vu Fraerechtsorganisatiounen heescht, wier d'Izabela dat éischt Affer, zanterdeem dat neit Verbuet gëllt.

Si ass an engem Spidol zu Pszczyna am Süde vu Polen verscheet. Kuerz virdru gouf si mat Problemer an der 22. Schwangerschaftswoch ageliwwert. D'Doktere wollten awer als éischt den Doud vum Fötus ofwaarden.

D'Schicksal vun der Verstuerwener huet d'Protester géint d'Ofdreiwungsverbuet verstäerkt. An e puer Dose Stied sinn d'Awunner e Samschdeg op d'Stroosse gaangen an hu sech fir d'Ofdreiwung staark gemaach.

Den Ieweschte Geriichtshaff hat am Oktober 2020 d'Ofdreiwung vu Fötusse mat Feelbildunge fir verfassungswiddreg erkläert an domat dat souwisou scho ganz restriktiivt Ofdreiwungsgesetz verschäerft. Zanterdeem kënnt et ëmmer nees zu gréissere Protester am Land.

All Joer gi manner wéi 2.000 legal Ofdreiwungen a Polen duerchgefouert. Fraerechtsorganisatioune schätzen allerdéngs, dass pro Joer ronn 200.000 Polinnen illegal ofdreiwen oder dofir an d'Ausland ginn.