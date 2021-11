D'Explosioun ass de Sonndeg de Moie geschitt zu engem Ament, wou eng 60 Aarbechter an der Minn waren.

Déi meescht hunn et nach raus gepackt. D'Minn läit an der Industrieregioun Karaganda, 200 Kilometer südëstlech vun der Haaptstad a gëtt vun ArcelorMittal bedriwwen. Minnen-Accidenter am Kasachstan si keng Raritéit wéinst dem schlechten Zoustand vun den Installatiounen an de labbere Sécherheetsmesuren.