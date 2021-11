Wéi verschidden däitsch Medie mellen, soll d'Bundesregierung dës Zomm der EU-Kommissioun genannt hunn.

Dës Zomm gëtt an enger vun Däitschland agereechter Demande op Finanzhëllefen aus dem EU-Solidaritéitsfong zur Ënnerstëtzung no Naturkatastrophen ernimmt. Nieft Däitschland hunn och Lëtzebuerg, d'Belsch, Holland an Éisträich esou eng Demande gemaach. De Solidaritéitsfong huet allerdéngs bis ewell nëmmen e Joresbudget vu knapp 1,3 Milliarden Euro.

De Schued, deen an Däitschland duerch d'Héichwaasser Mëtt Juli verursaacht gouf, ass vill méi héich ausgefall wéi bei den Iwwerschwemmungen am Joer 2002 an 2013, geet aus dem Bericht vun der "Funke Mediengruppe" ervir. E bësse méi wéi d'Hallschecht vun den 29,2 Milliarden Euro Schued wier a Rheinland-Pfalz entstanen, iwwer 40% an Nordrhein-Westfalen, de Rescht a Bayern a Sachsen.

133 Leit sinn a Rheinland-Pfalz wärend der Flutkatastroph ëm d'Liewe komm, 48 Mënschen am Bundesland Nordrhein-Westfalen hunn net iwwerlieft.