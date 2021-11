Bal 90% vun de Bëscher, déi zanter dem Joer 2000 weltwäit ofgeholzt goufen, hu misse Plaz maache fir landwirtschaftlech Flächen.

D'Uno-Organisatioun fir Ernierung a Landwirtschaft huet am Kader vun der COP26 zu Glasgow e Rapport presentéiert, deen zu dëse Konklusiounen kënnt. Dofir gouf sech op d'Auswäertung vu Satellittebiller beruff. Der Etüd no goufen iwwer 52 Prozent vun de Bëscher zerstéiert, fir Akerland unzeleeën, virun allem an Afrika an Asien. Aus ronn 38 Prozent vun den zerstéierte Bëscher goufe Weed-Fläche fir Déieren gemaach, haaptsächlech a Südamerika.