Wéi de Lëtzebuerger Parquet mellt, sinn 2 Männer géint 2 Auer an der Nuecht an en Haus agebrach, goufen allerdéngs do vun 2 Kanner erwëscht.

D'Abriecher hu versicht, d'Kanner am Alter vu ronn 10 Auer roueg ze halen, mä dës hunn därmoosse Kreesch gedoen, datt d'Männer sech duerch d'Bascht gemaach hunn. No hinne gëtt elo aktiv gesicht.