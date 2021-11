Ënnert anerem dierfe Privatleit vum Joer 2029 u weder Dieselen, nach Besinner kafen. Elektromobilitéit soll d'Zukunft sinn.

Deadlinen am Sënn vum Klimaschutz, dat ass aktuell e grousse Sujet op der COP26. Eng Weltklimakonferenz, déi fir d'Klimaaktivisten jo elo schonn en Echec ass. Verschidde Regiounen an Europa hunn awer fortschrëttlech Pläng fir d'Energietransitioun parat.

Bis 2030 sollen a Flanderen d'Privatstéit 40% manner Zäregasemissiounen produzéieren. Déi lokal Regierung huet dës Woch en Accord virgestallt, deen deels scho kuerzfristeg e grousst Ëmdenke vun de Bierger verlaangt. Ugefaange mat der Mobilitéit. Déi soll elektresch ginn. Vun 2029 un däerfen da Privatleit keng Gefierer méi mat Verbrenner-Motor kafen. Ob Diesel oder Bensinn. E Wiessel eriwwer op d'Elektromobilitéit, dee bis 2030 duerch d'Installatioun vun engen 100.000 Luetstatioune begleet soll ginn. Parallel soll de Fuerpark vun den Ëffentlechen "DeLijn"-Bussen och sou wäit wéi méiglech op Elektrogefierer ëmgestallt ginn.

Objektiver, deenen elo schonn en heftege Géigewand an d'Gesiicht bléist. D'Federatioun vun de belsche Pëtrolsgesellschafte geheit der flamännescher Regierung vir, dem Bierger d'Recht zum fräie Choix ewechzehuelen. Eng Politik, déi duerch ëffentlech Subsiden ugedriwwe géif ginn.

Vill méi kuerzfristeg: Schonn am Joer 2023 mussen d'Haiser besser isoléiert ginn. A virop: All nei Haiser mussen dann iwwer eng Hybrid-Wärmepompel gehëtzt ginn. An neie Gebaier ass et deemno an zwee Joer, de K.O. fir d'Mazout-Heizung.

Vun 2026 un däerf dann och keen Neibau méi un den Äerdgas ugeschloss ginn. En Ureiz fir Wärmepompelen a bestoenden Haiser soll och bis 2026 ausgeschafft ginn.

Kuerzfristeg soll eng nei Gastax 45 Milliounen Euro d'Joer erabréngen. Déi Tax soll och fir Industrie a Landwirtschaft gëllen.

Vun 2023 u sollen all d'Subventiounen op fossil Brennstoffer ofgeschaaft ginn. Hei géif d'flamännesch Regierung 170 Milliounen Euro d'Joer spueren.

Reformen, déi an der Belsch scho fir communautaire Spannunge suergen. D'Wallonie wëll hir Emissioune bis 2030 ëm just 37% reduzéieren. Hei ass et awer am Detail nach net kloer, wéi Namur dat Zil erreeche wëll.