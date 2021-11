A Südfrankräich gouf et de Méindeg ee Messerugrëff op ee Polizist. Wéi d'Afp mellt, géing d'Police vun enger "terroristescher Dot" ausgoen.

Den Ugräifer wier vun anere Beamten, déi dee Moment do waren, "neutraliséiert" ginn. Dat huet de franséischen Inneminister Gérald Darmanin de Méindeg op Twitter matgedeelt.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

Eng Porte-Parole vun der Police huet gesot, op den Ugräifer wier geschoss ginn an hie wier mat liewensgeféierleche Blessuren an d'Spidol komm. De Beamten, op deen den Ugräifer et ofgesinn hat, ass allerdéngs onverletzt bliwwen - hien hat eng schosssécher West un.

Wéi déi franséisch Noriichtenagence Afp matdeelt, géing een de Moment vun enger "terroristecher Dot" ausgoen. Dat wier engem aus Policekreesser matgedeelt ginn. Den Ugräifer hätt sech géint 6.30 Auer un ee Policewon virun engem Policebüro geschlach an huet an engem vun dem Beamten an den Uewerkierper gestach.