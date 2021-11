Et géing nach laang e Marché ginn an esou laang wäert Australien de Rostoff och verkafen.

"Mir maache keng Kueleminn a kee Wierk zou", sot den zoustännege Minister Pitt dem Fernseesender ABC. Hie géing dervunner ausgoen, datt d'Demande bis 2030 nach erop geet. "A wa mir op deem Maart kee Gewënn maachen, da mécht een aneren et". Da wier et besser, wann d'Australier e Qualitéitsproduit verkafen, Aarbechtsplaze schafen an d'Ekonomie fërderen, sou de Politiker. Op der Klimakonferenz zu Glasgow hate 40 Länner annoncéiert, op d'Kuel verzichten ze wëllen. Australien, awer och China an d'USA gehéieren net dozou.