E Méindeg géint 15.30 Auer war e Mann op der B51 a Richtung Bitburg ënnerwee. Wéi hien Newel erausgefuer ass, ass de Mann an der Offaart stoe bliwwen.

Direkt no dëser Aktioun war de Mann vu sech. Well e Stau entstanen ass, si verschidde Leit laanscht gefuer. E Beamte vun de Beruffspompjeeë vun Tréier huet awer d'Situatioun erkannt an direkt gehandelt. Hien huet seng Kolleege geruff a probéiert, fir d'Dier vum Auto opzemaachen. Well dat net gelongen ass, huet hien d'Bäifuererfënster ageschloen a sech bei där Aktioun blesséiert.

Zesumme mat engem aneren Automobilist huet hien de Mann aus dem Won geholl, woubäi si festgestallt hunn, datt dëse schonn en Häerzinfarkt hat. Direkt gouf mat der Reanimatioun ugefaangen.

Kuerz drop sinn den Noutdokter vun Tréier esou wéi d'Malteser vu Welschbëlleg op d'Plaz komm, déi d'Versuergung vum Mann iwwerholl hunn. De Won gouf vun der Police ofgeschleeft.