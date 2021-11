D’Alessandra Barale, de Max Hoffmann an den Tom Scheidel si mam "CreatiVelo" op Glasgow gefuer an hunn op hirem Wee Geschichte vu Leit gesammelt.

Am schottesche Glasgow ass den Ament jo d'COP26. Déi éischt Woch ass ëm vun der Weltklimakonferenz, wou jo ronn 200 Länner en Accord solle fannen, fir der Klimaerwiermung entgéint ze wierken. Dës Woch soll et eescht ginn.

E Sommet, wou nieft de groussen Decideuren awer och ganz vill Jonker aus der ganzer Welt present sinn. Well et geet hei ëm hir Zukunft. Ënnert hinne sinn och eng Rei Lëtzebuerger wéi och d’Alessandra Barale, de Max Hoffmann an den Tom Scheidel. Si si mam "CreatiVelo" vu Lëtzebuerg aus op Glasgow gefuer. Op iwwer 2.000 Kilometer hu si op hirem Wee Geschichte vu Leit gesammelt, fir déi mat op d’COP26 ze huelen.

