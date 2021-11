D'Stabilitéit an d'Sécherheet vun der ganzer EU géing op dem Spill stoen, huet de polnesche Regierungschef Mateusz Morawiecki gewarnt.

Polen, Lettland a Litauen hunn an de leschte Méint dausende Leit gemellt, déi illegal iwwert d'belarussesch Grenz an d'Land komm wieren. E Méindeg huet et vum Porte-parole vun der polnescher Regierung geheescht, dass 3.000 bis 4.000 Migrante sech un der polnescher Grenz versammelt hätten. De belarussesche President Alexander Lukaschenko kritt reprochéiert, Mënschen aus dem Noen Osten express a Belarus ze lackelen an d'Leit un d'Grenz zu der EU ze bréngen.

Et wier en nationalen Interessi, déi polnesch Grenz ofzerigelen, ma den "hybriden Ugrëff vum Lukaschenko-Regime" géing sech "géint eis all riichten", sou de Morawiecki. Polen géing sech an deem Kader awer net aschüchtere loossen an den "Fridden an Europa" zesumme hat hire Partner aus der Nato an EU verdeedegen.

D'EU geet dovunner ass, dass dëst eng Reaktioun vum Lukaschenko op d'Bréisseler Sanktiounen ass.