Weltwäit sinn 82,5 Millioune Mënschen op der Flucht, esouvill wéi nach ni, heescht et vun der UNO-Flüchtlingshëllef.

E Freideg war hiren héije Kommissär am Grand-Duché, fir en neie Finanzéierungsaccord mat der Regierung ze ënnerschreiwen. 32 Milliounen Euro iwwer 4 Joer si virgesinn. Lëtzebuerg wier e substantiellen Ënnerstëtzer vun der Flüchtlingshëllef, esou de Filippo Grandi.

E Groussdeel vun de Leit am Deplacement kommen aus Géigenden, déi staark ënnert de Klimatesche Konditioune leiden.

Dofir brauch et fir d'éischt eng staark Kollaboratioun tëscht de vereenzelte Länner. Eng Kollaboratioun, déi ee bis ewell op der COP26 vermësst huet, seet de Filippo Grandi, Kommissär vun der UNHCR. All Äntwert ka just da positiv sinn, wann et eng Kollaboratioun tëscht, ewéi an dësem Fall, Länner mat Ressourcen an deenen ouni gëtt. Dacks ass et leider esou, datt déi Länner, déi déi mannste Ressourcen hunn, déi sinn, déi am meeschten an dëser globaler Kris bezuelen.

Katastrophen ewéi Iwwerschwemmungen, Dréchent an d'Kreatioun vu Wüüsten zerstéiere Liewensgrondlagen a suerge fir Konflikter. Wann d‘Ressourcen duerch d‘Klimakonditioune sech limitéieren ewéi zum Beispill am Sahel, suergt dat ëmmer fir Tensiounen tëscht de Communautéiten. An déi sozial Kohesioun, déi verschidde Länner ausmécht, zerbrécht. Konflikter fänken un, da kënnt et zu Deplacementer. Et ass eng Kettereaktioun, déi ee muss verstoen.“

90% vun de Refugiéen ënnert UN-Mandat kommen aus Länner, déi aktuell duerch staark Klimaverännerunge ginn. All Joers gi Millioune Mënsche weltwäit duerch d'Klima zum Plënnere gezwongen, esou zum Beispill 3,5 Milliounen Afghanen an iwwer 700.000 Flüchtlingen aus dem Mosambik. „An Europa konzentréiere mer eis ganz vill op eis sëlwer. Mir hunn dee meeschte COVID. Mir hunn déi meeschte Refugiéen. Mä a Wierklechkeet gëtt deen héchste Präis a ganz anere Länner bezuelt. Et ginn eise Statistiken no 82 Millioune Refugiéen, 90% vun hinne sinn an aarmen oder Länner, mat engem mëttleren Akommes, ënnerkomm.“

D'Responsabilitéit misst besser a méi fair opgedeelt ginn. Vun der Iddi, fir e spezielle Statut fir Klima-Flüchtlingen ze schafen, hält de Kommissär vun der UN-Agence awer net vill. Et géif schonns eng Konventioun ginn, déi d'Condition juridique vum Refugié relativ gutt definéiert a wéi den internationale Schutz auszegesinn huet. „Ech fäerte ganz éierlech d'Diskussioun, sollt et zum Debat iwwert dëse Prinzip kommen. Mir si leider net an engem ganz positiven internationalen Environnement, dee favorabel fir esou eng Entscheedung wier. Et gi Länner, déi d'Genfer-Konventioun wëlle lassginn. Dat kënne mer net riskéieren. “

A sollt eng Persoun wéinst dem Klima zum Flüchte gezwonge ginn, géif dës vun der Konventioun erfaasst ginn.