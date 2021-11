Wien dëst net mécht, deem säi Pass sanitaire leeft dann nom 15. Dezember aus.

Leit, déi a Frankräich liewen a méi wéi 65 Joer hunn, musse sech eng drëtte Kéier impfe loossen, wa se wëllen, datt hire Pass sanitaire och nach nom hallwen Dezember valabel ass. Dat huet de franséische President Emmanuel Macron um Dënschdeg Owend an enger Ried op der Televisioun annoncéiert.

Fir d'Leit an der Alterskategorie ënnendrënner, also tëschent 50 a 64 Joer, fänkt den anere Mount d'Campagne fir de Rappell vun der Impfung un. Dat wier wichteg, huet de franséische President ënnerstrach, méi wéi 80 Prozent vun de Patienten op der Intensivstatioun hätten nämlech iwwer 50 Joer.

An där Alterskategorie bleift de Pass sanitaire iwwert de 15. Dezember eraus gülteg, mä och fir si dierft an deenen nächste Wochen eng Echeance fixéiert ginn.

A Frankräich sinn d'Autoritéiten alertéiert, well den Inzidenzwäert bannent enger Woch ëm 40 Prozent an d'Luucht gaangen ass an och an de Spideeler klëmmt erëm d'Zuel vun de Patienten.

A Frankräich ginn et nach eng 6 Millioune Mënschen, déi sech nach net wollten impfe loossen.

U Si huet den Emmanuel Macron appelléiert, datt elo ze maachen an huet drun erënnert, datt de Risiko mat Covid hospitaliséiert ze ginn, 11 Mol méi niddereg ass, wann ee bis de Vaccin gesprëtzt krut. "Loosst Iech impfen. Loosst Iech impfen, fir Iech selwer ze schützen. Loosst Iech impfen, fir en normaalt Liewen ze féieren" esou de President.