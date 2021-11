Déi net onëmstridden Annonce huet de President Macron en Dënschdeg den Owend a senger Tëleesusprooch gemaach.

Et wier déi éischte Kéier zanter Joerzéngten, dass nei Reakteren gebaut ginn, mä an der Optik fir bis 2050 emissiounsfräi ze ginn, an och onofhängeg ze bleiwe bei der Stroumversuergung, wier dat onëmgänglech, esou de President, am Zesummespill mat der Entwécklung vun den erneierbaren Energien.

Detailer goufen en Dënschdeg nach keng genannt.